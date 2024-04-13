Израиль направит дополнительные силы на Западный берег реки Иордан

Представители Армии обороны Израиля сообщили о том, что ЦАХАЛ направит на Западный берег реки Иордан дополнительные силы. Причина тому — недавние беспорядки, вызванные столкновениями между израильскими поселенцами и палестинцами после гибели еврейского подростка. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ.

"В дополнение к силам, дислоцированным в настоящее время в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана. — Прим. Life.ru), было решено направить на усиление в этот район несколько рот ЦАХАЛ и дополнительные силы пограничной полиции Израиля", — говорится в сообщении.

В посте также сообщается, что в этих местах недавно произошли столкновения между израильскими гражданскими лицами и палестинцами. Это связано с событиями, произошедшими 12 апреля, когда стало известно о пропаже 14-летнего Биньямина Ахимейры. На следующий день силы безопасности обнаружили его тело, заявив, что подросток убит в результате нападения террористов.

Помимо того, представители ЦАХАЛ утверждают, что на данный момент все инциденты завершены, однако десятки израильтян и палестинцев получили ранения различной степени тяжести.