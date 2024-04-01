Названо число палестинцев, задержанных за связи с ХАМАС с начала обострения конфликта

С 7 октября 2023 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала 7895 палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет телеканал Al Mayadeen. Среди них — арестованные в собственных домах, на контрольно-пропускных пунктах и те, кто сдался под давлением.

В свою очередь пресс-служба ЦАХАЛ утверждает, что всего за этот период солдаты задержали около 3,6 тысячи человек. Их подозревали в причастности к терроризму. Более 1,6 тысячи из них подозреваются в связях с палестинским движением ХАМАС. Что касается погибших с начала обострения конфликта израильских солдат, то всего их, как пишет AFP со ссылкой на ЦАХАЛ, 600 человек.