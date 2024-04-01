Десятки тел обнаружены в больнице "Аш-Шифа" в Газе после отхода ЦАХАЛ

По его данным, операция длилась около двух недель, по её завершении участок покинули танки и автомобили ЦАХАЛ. При этом после себя они оставили непригодные для использования сооружения. Кроме того, после отвода войск обнаружены десятки трупов на территории самой больницы, а также на прилегающих улицах.