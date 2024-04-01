Десятки тел обнаружены в больнице "Аш-Шифа" в Газе после отхода ЦАХАЛ
AFP: ЦАХАЛ вывела танки с территории больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа
Израильские военнослужащие завершили операцию в палестинской больнице "Аш-Шифа", расположенной в секторе Газа, после чего покинули территорию медицинского комплекса. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
По его данным, операция длилась около двух недель, по её завершении участок покинули танки и автомобили ЦАХАЛ. При этом после себя они оставили непригодные для использования сооружения. Кроме того, после отвода войск обнаружены десятки трупов на территории самой больницы, а также на прилегающих улицах.
Также стало известно, что бойцы палестинского сопротивления вступили в бой с израильскими военными в Тулькарме, расположенном на западном берегу реки Иордан. ЦАХАЛ штурмуют город при помощи пулемётов и взрывных устройств.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN