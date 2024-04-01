Бойцы палестинского сопротивления вступили в бой с ЦАХАЛ в Тулькарме
Бойцы палестинского сопротивления вступили в ожесточённые бои с ЦАХАЛ в городе Тулькарме на западном берегу реки Иордан, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
По данным СМИ, израильские военные штурмуют Тулькарм при помощи пулемётов и взрывных устройств. При этом силы местного сопротивления палят по ним в ответ.
Между тем накануне стало известно, что Израиль готовит наступление к границе с Египтом, куда бежали 1,4 миллиона палестинцев. Как заявлял премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, уничтожение оставшихся там радикалов ХАМАС необходимо для победы в конфликте.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN