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1 апреля, 04:10

Бойцы палестинского сопротивления вступили в бой с ЦАХАЛ в Тулькарме

Бойцы палестинского сопротивления вступили в ожесточённые бои с ЦАХАЛ в городе Тулькарме на западном берегу реки Иордан, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным СМИ, израильские военные штурмуют Тулькарм при помощи пулемётов и взрывных устройств. При этом силы местного сопротивления палят по ним в ответ.

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Между тем накануне стало известно, что Израиль готовит наступление к границе с Египтом, куда бежали 1,4 миллиона палестинцев. Как заявлял премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, уничтожение оставшихся там радикалов ХАМАС необходимо для победы в конфликте.

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ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Николь Вербер
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