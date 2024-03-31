Израиль готовит наступление к границе с Египтом, куда бежали 1,4 млн палестинцев

Правительство Израиля утвердило оперативные планы по наступлению армии в город Рафах на границе сектора Газа с Египтом, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, уничтожение оставшихся там радикалов ХАМАС необходимо для победы в конфликте.

"Мы войдём в Рафах и уничтожим оставшиеся батальоны ХАМАС", — заявил он на конференции.