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31 марта, 17:54

Израиль готовит наступление к границе с Египтом, куда бежали 1,4 млн палестинцев

Правительство Израиля утвердило оперативные планы по наступлению армии в город Рафах на границе сектора Газа с Египтом, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, уничтожение оставшихся там радикалов ХАМАС необходимо для победы в конфликте.

"Мы войдём в Рафах и уничтожим оставшиеся батальоны ХАМАС", заявил он на конференции.

В зоне наступления ЦАХАЛ может оказаться до 1,4 миллиона палестинцев, которые бежали на юг анклава, к границе с Египтом, после вторжения Сухопутных войск Израиля.

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Напомним, в феврале Израиль анонсировал проведение военной операции в Рафахе. Нетаньяху поручил завершить боевые действия до 10 марта. По его мнению, взятие этого города положит конец сопротивлению палестинского движения ХАМАС. Между тем СМИ сообщили, что еврейское государство и ХАМАС предложили компромиссы по прекращению огня в Газе. Позже Нетаньяху заявил, что Израиль не собирается отказываться от своих планов о проведении военной операции в Рафахе. По его словам, армия еврейского государства готова войти туда даже без поддержки США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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