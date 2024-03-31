Израиль готовит наступление к границе с Египтом, куда бежали 1,4 млн палестинцев
Правительство Израиля утвердило оперативные планы по наступлению армии в город Рафах на границе сектора Газа с Египтом, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, уничтожение оставшихся там радикалов ХАМАС необходимо для победы в конфликте.
"Мы войдём в Рафах и уничтожим оставшиеся батальоны ХАМАС", — заявил он на конференции.
В зоне наступления ЦАХАЛ может оказаться до 1,4 миллиона палестинцев, которые бежали на юг анклава, к границе с Египтом, после вторжения Сухопутных войск Израиля.
Напомним, в феврале Израиль анонсировал проведение военной операции в Рафахе. Нетаньяху поручил завершить боевые действия до 10 марта. По его мнению, взятие этого города положит конец сопротивлению палестинского движения ХАМАС. Между тем СМИ сообщили, что еврейское государство и ХАМАС предложили компромиссы по прекращению огня в Газе. Позже Нетаньяху заявил, что Израиль не собирается отказываться от своих планов о проведении военной операции в Рафахе. По его словам, армия еврейского государства готова войти туда даже без поддержки США.
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