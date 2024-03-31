ХАМАС заявило об отказе Израиля от переговоров по судьбе заложников
Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о грядущем проведении нового раунда переговоров в Каире о заключении перемирия в секторе Газа. Об этом рассказал член политбюро организации Усама Хамдан.
"В настоящий момент речь о каком-либо новом раунде переговоров не идёт", — сказал Хамдан телеканалу Al Jazeera.
По его словам, власти Израиля мешают переговорному процессу и до сих пор "не предоставили никаких гарантий выполнения условий", которые выдвигает ХАМАС.
Несмотря на усилия своих союзников, израильское правительство не соглашается на урегулирование конфликта, продолжая вести боевые действия. Так, министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не прекратит свои атаки, пока полностью не уничтожит радикалов. Премьер Израиля Нетаньяху в ответ на призывы остановить кровопролитие обвинил Запад в том, что тот позабыл, на что способны монстры из ХАМАС, с которыми сражается его страна.
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