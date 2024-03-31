ХАМАС заявило об отказе Израиля от переговоров по судьбе заложников

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о грядущем проведении нового раунда переговоров в Каире о заключении перемирия в секторе Газа. Об этом рассказал член политбюро организации Усама Хамдан.

"В настоящий момент речь о каком-либо новом раунде переговоров не идёт", — сказал Хамдан телеканалу Al Jazeera.