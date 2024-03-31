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31 марта, 15:09

Премьер Израиля передаст власть заместителю на время операции под наркозом

Нетаньяху 31 марта перенесёт хирургическую операцию для лечения грыжи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС / EPA / RONEN ZVULUN

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС / EPA / RONEN ZVULUN

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по лечению грыжи вечером 31 марта. Об этом написала государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Грыжу у Нетаньяху нашли вечером 30 марта во время планового осмотра. Операцию израильскому лидеру проведут под полной анестезией. Поэтому на время хирургического вмешательства обязанности премьера временно возьмёт на себя его заместитель — министр юстиции Ярив Левин.

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Это уже не первый раз, когда здоровье подводит израильского премьера. Летом прошлого года Life.ru рассказывал о том, как Нетаньяху был госпитализирован после того, как почувствовал боль в груди и упал в обморок. Как оказалось, неважное самочувствие политика было вызвано обезвоживанием. Уже на следующий день его выписали из клиники, предварительно вживив ему устройство для мониторинга аритмии.

Юрий Лысенко
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