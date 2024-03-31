Премьер Израиля передаст власть заместителю на время операции под наркозом

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по лечению грыжи вечером 31 марта. Об этом написала государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Грыжу у Нетаньяху нашли вечером 30 марта во время планового осмотра. Операцию израильскому лидеру проведут под полной анестезией. Поэтому на время хирургического вмешательства обязанности премьера временно возьмёт на себя его заместитель — министр юстиции Ярив Левин.