Премьер Израиля передаст власть заместителю на время операции под наркозом
Нетаньяху 31 марта перенесёт хирургическую операцию для лечения грыжи
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС / EPA / RONEN ZVULUN
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по лечению грыжи вечером 31 марта. Об этом написала государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на канцелярию главы правительства.
Грыжу у Нетаньяху нашли вечером 30 марта во время планового осмотра. Операцию израильскому лидеру проведут под полной анестезией. Поэтому на время хирургического вмешательства обязанности премьера временно возьмёт на себя его заместитель — министр юстиции Ярив Левин.
Это уже не первый раз, когда здоровье подводит израильского премьера. Летом прошлого года Life.ru рассказывал о том, как Нетаньяху был госпитализирован после того, как почувствовал боль в груди и упал в обморок. Как оказалось, неважное самочувствие политика было вызвано обезвоживанием. Уже на следующий день его выписали из клиники, предварительно вживив ему устройство для мониторинга аритмии.