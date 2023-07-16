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16 июля, 09:52

Нетаньяху выписали из госпиталя после вживления импланта в сердце

<p>Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС / EPA / RONEN ZVULUN</p>

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС / EPA / RONEN ZVULUN

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был выписан из центра "Шиба" госпиталя "Тель-Ха-Шомер" после ночи под присмотром врачей. Об этом узнала государственная радиостанция Kan со ссылкой на источники.

Причиной госпитализации главы правительства стало обезвоживание, а нарушений сердечного ритма выявлено не было. Тем не менее в сердце премьер-министра Израиля имплантировали устройство для мониторинга аритмии.

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Напомним, вчера стало известно, что Нетаньяху был доставлен в больницу из-за обморока и болей в груди. Премьер прямо из госпиталя записал видеообращение, в котором заверил, что чувствует себя сейчас "очень хорошо", а также рассказал, что его обмороку предшествовал выезд на озеро, где он находился без головного убора и воды.

Андрей Бражников
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