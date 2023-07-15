Нетаньяху вышел на связь из госпиталя и рассказал о самочувствии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС / EPA / POOL / RONEN ZVULUN
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проходит медицинское обследование в центре "Шиба" госпиталя "Тель ха-Шомер" около Тель-Авива, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Об этом сегодня рассказали журналистам в канцелярии политика.
"Недавно премьер-министр прибыл в медицинский центр "Шиба". Он находится в удовлетворительном состоянии и проходит медицинское обследование", — сказано в ответе канцелярии.
Сам премьер также записал видео из больницы и заверил, что чувствует себя сейчас "очень хорошо". Нетаньяху пояснил, что накануне провёл некоторое время на озере Кинерет на солнце, без головного убора и без достаточного количества воды. Это была "плохая идея", сказал он и призвал израильтян проводить меньше времени на солнце, а также пить больше воды из-за жары.
Напомним, о плохом самочувствии израильского лидера стало известно сегодня. Как сообщили журналистам источники в медицинском центре, Биньямин Нетаньяху потерял сознание и упал, ударившись головой, в своём доме в прибрежном городе Кейсария. Кроме того, сообщается, что он испытывал боль в груди.