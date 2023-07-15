Нетаньяху вышел на связь из госпиталя и рассказал о самочувствии

Сам премьер также записал видео из больницы и заверил, что чувствует себя сейчас "очень хорошо". Нетаньяху пояснил, что накануне провёл некоторое время на озере Кинерет на солнце, без головного убора и без достаточного количества воды. Это была "плохая идея", сказал он и призвал израильтян проводить меньше времени на солнце, а также пить больше воды из-за жары.