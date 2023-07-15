Премьер Израиля Нетаньяху экстренно госпитализирован после обморока и боли в груди
Jerusalem Post: Премьер Израиля Нетаньяху попал в больницу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС / AP / Shir Torem
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с плохим самочувствием прибыл в отделение неотложной помощи больницы Тель-Ха-Шомер близ Тель-Авива. Об этом сообщает местная газета The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию главы правительства.
"Нетаньяху был госпитализирован в отделение неотложной помощи в медицинском центре Шиба в Тель-Ха-Шомер в субботу днём из-за плохого самочувствия", — говорится в сообщении.
По словам источников из медицинского центра, израильский лидер потерял сознание и упал, ударившись головой, в своём доме в прибрежном городе Кейсария. Также уточняется, что он испытывал боль в груди. Нетаньяху доставили в отделение неотложной помощи, однако по прибытии в больницу он был в полном сознании.
Ранее Лайф рассказывал о госпитализации ведущего телепрограммы "В мире животных" Николая Дроздова. Выдвигались разные версии произошедшего: воспалительные процессы внутренних органов, отравление и плановое лечение "для глаз". Сегодня стало известно, что врачи нашли у него две серьёзные болезни — катаракту и глаукому.