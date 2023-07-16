Премьеру Израиля после обморока имплантировали прибор в сердце
Yedioth Ahronoth: В сердце Нетаньяху имплантировали прибор для контроля аритмии
В сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху имплантировали устройство для мониторинга сердечной аритмии. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
Как рассказал изданию кардиолог центра "Шиба", куда политика экстренно госпитализировали, с помощью устройства предстоит выяснить, чем именно было вызвано ухудшение его самочувствия — обезвоживанием или сбоем в работе сердца. Специалисты также порекомендовали Нетаньяху снизить нагрузку на организм, поскольку не исключено, что произошедший инцидент мог быть только началом и первым симптомом какой-либо серьёзной болезни.
При этом в канцелярии премьера сообщили, что его медицинские показатели после проведённых ранее обследований находятся в пределах нормы. В связи с хорошим самочувствием Нетаньяху могут выписать из больницы уже в течение сегодняшнего дня.
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Напомним, вчера стало известно, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху внезапно попал в больницу. Уточнялось, что он потерял сознание, а также жаловался на боли в груди. Чтобы успокоить общественность, он записал видеообращение, в котором заверил, что чувствует себя сейчас "очень хорошо", а также рассказал, что его обмороку предшествовал выезд на озеро, где он находился без головного убора и воды.
ТАСС / picture alliance / Kira Hofmann