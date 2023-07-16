Премьеру Израиля после обморока имплантировали прибор в сердце

В сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху имплантировали устройство для мониторинга сердечной аритмии. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Как рассказал изданию кардиолог центра "Шиба", куда политика экстренно госпитализировали, с помощью устройства предстоит выяснить, чем именно было вызвано ухудшение его самочувствия — обезвоживанием или сбоем в работе сердца. Специалисты также порекомендовали Нетаньяху снизить нагрузку на организм, поскольку не исключено, что произошедший инцидент мог быть только началом и первым симптомом какой-либо серьёзной болезни.

При этом в канцелярии премьера сообщили, что его медицинские показатели после проведённых ранее обследований находятся в пределах нормы. В связи с хорошим самочувствием Нетаньяху могут выписать из больницы уже в течение сегодняшнего дня.