"Коньки отбрасывать не собирается": Николай Сванидзе вышел на связь после комы и сообщил о возвращении в Москву
Член СПЧ Меркачёва: Николай Сванидзе бодр и коньки отбрасывать не собирается
Бывший член Совета по правам человека при Президенте РФ Николай Сванидзе. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Член СПЧ Ева Меркачёва сообщила, что бывший член Совета по правам человека при Президенте РФ Николай Сванидзе, попавший в больницу в начале года, наконец вышел на связь.
"Наш дорогой Николай Сванидзе, за здоровье которого едва ли не полстраны переживало, вышел на связь. Пишет, что в Москве, бодр и коньки отбрасывать не собирается! Ура!" — написала в телеграм-канале Меркачёва.
Между делом она добавила, что врачи признаются: сообщать какие-либо мировые новости пациентам, которые вот-вот пришли в себя, очень необычно — не все верят.
Напомним, о госпитализации с пневмонией 67-летнего Николая Сванидзе стало известно в феврале. У журналиста диагностировали отёк лёгкого, сепсис и септический шок. Позже врачи вывели его из медикаментозного сна, однако состояние журналиста продолжало вызывать опасения. С аппарата ИВЛ Сванидзе сняли лишь в конце марта, ему было трудно разговаривать.