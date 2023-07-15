"Коньки отбрасывать не собирается": Николай Сванидзе вышел на связь после комы и сообщил о возвращении в Москву

Член СПЧ Ева Меркачёва сообщила, что бывший член Совета по правам человека при Президенте РФ Николай Сванидзе, попавший в больницу в начале года, наконец вышел на связь.

"Наш дорогой Николай Сванидзе, за здоровье которого едва ли не полстраны переживало, вышел на связь. Пишет, что в Москве, бодр и коньки отбрасывать не собирается! Ура!" — написала в телеграм-канале Меркачёва.