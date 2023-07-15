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15 июля, 13:16

"Коньки отбрасывать не собирается": Николай Сванидзе вышел на связь после комы и сообщил о возвращении в Москву

Член СПЧ Меркачёва: Николай Сванидзе бодр и коньки отбрасывать не собирается

<p>Бывший член Совета по правам человека при Президенте РФ Николай Сванидзе. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Бывший член Совета по правам человека при Президенте РФ Николай Сванидзе. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Член СПЧ Ева Меркачёва сообщила, что бывший член Совета по правам человека при Президенте РФ Николай Сванидзе, попавший в больницу в начале года, наконец вышел на связь.

"Наш дорогой Николай Сванидзе, за здоровье которого едва ли не полстраны переживало, вышел на связь. Пишет, что в Москве, бодр и коньки отбрасывать не собирается! Ура!" — написала в телеграм-канале Меркачёва.

Между делом она добавила, что врачи признаются: сообщать какие-либо мировые новости пациентам, которые вот-вот пришли в себя, очень необычно — не все верят.

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Напомним, о госпитализации с пневмонией 67-летнего Николая Сванидзе стало известно в феврале. У журналиста диагностировали отёк лёгкого, сепсис и септический шок. Позже врачи вывели его из медикаментозного сна, однако состояние журналиста продолжало вызывать опасения. С аппарата ИВЛ Сванидзе сняли лишь в конце марта, ему было трудно разговаривать.

Ирина Фальке
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