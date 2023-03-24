Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ

Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе, попавший ранее в больницу, начал сам говорить и снят с аппарата ИВЛ. Об этом заявила член СПЧ Ева Меркачёва.

"Ему ещё тяжело самому разговаривать, но он уже говорит. Он уже без аппарата искусственной вентиляции лёгких, можно смело сказать, что он пошёл на серьёзную поправку. Очень сильно надеемся, что в ближайшее время его услышим", — сообщила она РИА "Новости".