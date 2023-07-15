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15 июля, 11:48

"Мои спасители!": Костомаров выложил трогательное фото с женой и детьми

Фигурист Роман Костомаров опубликовал в Telegram фото с супругой и детьми

<p>Фигурист Роман Костомаров с супругой и детьми. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kostomarovroman" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@kostomarovroman</a></p>

Фигурист Роман Костомаров с супругой и детьми. Обложка © t.me / @kostomarovroman

Олимпийский чемпион и фигурист Роман Костомаров впервые за долгое время показал подписчикам фото с родными. На прошлой неделе перенёсшего множество операций спортсмена наконец-то выписали из больницы и он воссоединился с семьёй.

"Вот они — мои спасители! Сладкие и любимые", — написал Костомаров под фото с женой, дочкой и сыном.

Снимок спортсмен опубликовал в своём телеграм-канале, где теперь радует поклонников новыми постами. На фото Костомаров в красной кепке и со счастливой улыбкой обнимает жену и дочь, а они тянутся его целовать. Между ними маленький сын фигуриста, который, с гордым видом глядя в объектив, обнимает папу и маму.

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Напомним, в январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. За время борьбы с заболеванием у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последнее время фигурист активно делится видео с тренировками и поражает не только физической формой, но и силой воли. 6 июля фигуриста выписали, он пробыл в больнице 175 дней.

Ирина Фальке
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