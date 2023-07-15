"Мои спасители!": Костомаров выложил трогательное фото с женой и детьми

Олимпийский чемпион и фигурист Роман Костомаров впервые за долгое время показал подписчикам фото с родными. На прошлой неделе перенёсшего множество операций спортсмена наконец-то выписали из больницы и он воссоединился с семьёй.

"Вот они — мои спасители! Сладкие и любимые", — написал Костомаров под фото с женой, дочкой и сыном.

Снимок спортсмен опубликовал в своём телеграм-канале, где теперь радует поклонников новыми постами. На фото Костомаров в красной кепке и со счастливой улыбкой обнимает жену и дочь, а они тянутся его целовать. Между ними маленький сын фигуриста, который, с гордым видом глядя в объектив, обнимает папу и маму.