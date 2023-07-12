Нумеролог раскрыла, какое будущее ждёт Костомарова после тяжёлой болезни и реабилитации

Нумеролог Ирина Лидерман рассказала, что ждёт в будущем олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, который переборол болезнь и пережил ампутацию конечностей. Она отметила, что сейчас у спортсмена заканчивается третий этап жизни, который длился с 37 до 46 лет. То есть с февраля происходит очень важный переход на новый этап.

"С 37 до 46 лет у Романа стоит 4 как цифра, которая мешает, цифра помех. Она уже оказывает влияние на жизнь спортсмена. Воздействие продлится достаточно долго — до 55 лет", — поведала эксперт в беседе с порталом "Страсти".

Четвёрка ясно показывает, что человеку необходимо отдыхать, иначе он может столкнуться с заболеванием, подчеркнула Лидерман. По её словам, с 2014 года у Костомарова были отсылки к ослаблению здоровья. При этом в 2016-м у фигуриста появился второй ребёнок. Вероятно, по мнению нумеролога, тогда Вселенная уже делала Костомарову намёки: "Роман, сфокусируйся на семье, уделяй ей больше внимания". Вместе с тем Лидерман считает, что будущее у спортсмена — прекрасное и светлое.

"С 46 лет уже подключилась новая цифра — 8, которая говорит нам о том, что с ним всё будет в порядке. Чемпион сможет хорошо зарабатывать, так как восьмёрка напрямую связана с деньгами и финансовыми потоками", — заявила нумеролог.