Нумеролог раскрыла, какое будущее ждёт Костомарова после тяжёлой болезни и реабилитации
Нумеролог Лидерман предрекла прекрасное будущее Костомарову после протезирования
Нумеролог Ирина Лидерман рассказала, что ждёт в будущем олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, который переборол болезнь и пережил ампутацию конечностей. Она отметила, что сейчас у спортсмена заканчивается третий этап жизни, который длился с 37 до 46 лет. То есть с февраля происходит очень важный переход на новый этап.
"С 37 до 46 лет у Романа стоит 4 как цифра, которая мешает, цифра помех. Она уже оказывает влияние на жизнь спортсмена. Воздействие продлится достаточно долго — до 55 лет", — поведала эксперт в беседе с порталом "Страсти".
Четвёрка ясно показывает, что человеку необходимо отдыхать, иначе он может столкнуться с заболеванием, подчеркнула Лидерман. По её словам, с 2014 года у Костомарова были отсылки к ослаблению здоровья. При этом в 2016-м у фигуриста появился второй ребёнок. Вероятно, по мнению нумеролога, тогда Вселенная уже делала Костомарову намёки: "Роман, сфокусируйся на семье, уделяй ей больше внимания". Вместе с тем Лидерман считает, что будущее у спортсмена — прекрасное и светлое.
"С 46 лет уже подключилась новая цифра — 8, которая говорит нам о том, что с ним всё будет в порядке. Чемпион сможет хорошо зарабатывать, так как восьмёрка напрямую связана с деньгами и финансовыми потоками", — заявила нумеролог.
При этом она рекомендует Костомарову отслеживать своё окружение и "сводить к минимуму людей с более низкими вибрациями, чем у него самого, иначе поток может сойти на нет". Важно помнить, что цифра помехи остаётся до 55 лет, а это значит, что фигуристу крайне необходимо научиться совмещать работу и отдых. Эксперт назвала 2022-й для Костомарова годом обнуления кармы и закрытия долгов, а также временем духовных исканий. В такой период важно ничего не менять, относиться к себе максимально бережно. А 2023 год — время денег, осознания своей силы воли и авторитета. Можно открыть новое дело и реализовываться в нём. А следующий год будет для спортсмена временем подведения итогов, когда нужно анализировать свою жизнь, исправлять ошибки, чтобы в будущем двигаться легко и свободно.
Как сообщал Лайф, в начале января 2023 года фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В процессе лечения у него развился сепсис. Это привело к тому, что врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы, а затем пришлось удалить и кисти. Костомарова выписали 6 июля, спустя 175 дней лечения. Через некоторое время он вернётся в больницу для протезирования рук. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предложила Костомарову возглавить Федерацию фигурного катания России.
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