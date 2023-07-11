"Как женщина после родов": Костомаров показал, как тренируется с протезами и шутит
Костомаров опубликовал новое видео со своей тренировкой
Фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в соцсетях новое видео своих тренировок. Там показано, как спортсмен занимается на тренажёре, который тренирует мышцы ног.
Роман Костомаров опубликовал видео со своей тренировкой. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / romankostomarovkrs
"Как женщина после родов. Занимаюсь! Видишь, какими мышцами? Приводящими", — шутит Костомаров на видео.
Днём ранее тренер Владимир Перепёлкин опубликовал другое видео с тренировкой фигуриста. Тогда спортсмен занимался на тренажёре для рук.
Тренер Владимир Перепёлкин выложил видео с тренировкой Романа Костомарова. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / vova_perepelkin
Напомним, в начале января 2023 года фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В процессе лечения у него развился сепсис. Это привело к тому, что врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы, кисть и несколько пальцев на руке. Костомарова выписали 6 июля, спустя 175 дней лечения. Через некоторое время он вернётся в больницу для протезирования рук. Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина предложила Костомарову возглавить Федерацию фигурного катания России.
Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / romankostomarovkrs