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10 июля, 15:29

Первое видео вне больничных стен: Костомарова сняли на прогулке

Super снял на видео прогулку Романа Костомарова

Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова сняли на видео после выписки — впервые вне больничных стен. Кадры прогулки прославленного спортсмена публикует Super.ru.

Роман Костомаров на прогулке с женой Оксаной Домниной. Видео © Телеграм-канал Super.ru

Фигурист передвигается самостоятельно, а его супруга Оксана Домнина всегда рядом: открывает и закрывает мужу двери, носит пакеты с фруктами и водит машину.

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Напомним, последние недели фигурист, перенёсший тяжёлую пневмонию, сепсис и несколько ампутаций, активно делится видео с тренировками и поражает не только физической формой, но и силой воли. 6 июля, спустя 175 дней лечения, Костомарова выписали. Однако, как узнал Лайф, вскоре олимпийский чемпион вернётся в больницу для протезирования рук.

Обложка ©

телеграм-канал Super.ru

Александра Вишнякова
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