Первое видео вне больничных стен: Костомарова сняли на прогулке

Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова сняли на видео после выписки — впервые вне больничных стен. Кадры прогулки прославленного спортсмена публикует Super.ru .

Фигурист передвигается самостоятельно, а его супруга Оксана Домнина всегда рядом: открывает и закрывает мужу двери, носит пакеты с фруктами и водит машину.