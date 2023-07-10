Первое видео вне больничных стен: Костомарова сняли на прогулке
Super снял на видео прогулку Романа Костомарова
Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова сняли на видео после выписки — впервые вне больничных стен. Кадры прогулки прославленного спортсмена публикует Super.ru.
Роман Костомаров на прогулке с женой Оксаной Домниной. Видео © Телеграм-канал Super.ru
Фигурист передвигается самостоятельно, а его супруга Оксана Домнина всегда рядом: открывает и закрывает мужу двери, носит пакеты с фруктами и водит машину.
Напомним, последние недели фигурист, перенёсший тяжёлую пневмонию, сепсис и несколько ампутаций, активно делится видео с тренировками и поражает не только физической формой, но и силой воли. 6 июля, спустя 175 дней лечения, Костомарова выписали. Однако, как узнал Лайф, вскоре олимпийский чемпион вернётся в больницу для протезирования рук.
телеграм-канал Super.ru