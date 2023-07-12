Ортопед по видео Лайфа оценил успехи Костомарова в освоении протезов

В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором фигурист и олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров гуляет на протезах после ампутации стоп. Мы показали это видео травматологу-ортопеду, специалисту в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии из клиники спортивной травматологии и ортопедии Ecsto кандидату медицинских наук Максиму Саутину, чтобы он оценил скорость восстановления фигуриста. По его мнению, большую роль в том, что Костомаров начал ходить, сыграла его спортивная подготовка.

Роман Костомаров гуляет на протезах после ампутации стоп. Видео © LIFE

"В конкретной ситуации сказывается изначально высокий уровень спортивной подготовки. Это не только сила мышц, которая была утеряна ввиду длительной болезни, это и стабилизация, и координация движений, и привычность к тренировкам — всё это в совокупности положительно сказывается в данном случае и позволило пациенту в действительно очень короткие сроки начать ходить. Но нужно понимать, что процесс реабилитации будет ещё достаточно долгим", — отметил Саутин.

Он добавил, что восстановление функций кисти может показаться более тяжёлым, чем возможность начать ходить. Эксперт пояснил, что кисть — очень специфический орган, заставить её работать непросто.

"Все те высокие технологии, которые применяются сейчас для реконструкции, — это всегда компромисс, необходимость выбирать между эстетикой и функцией, это всегда необходимость согласовывать каждый шаг с пациентом для подбора оптимальной функции конкретно для данного человека", — подчеркнул специалист.

Саутин также отметил, что при подобных травмах имеет значение не только объём травм. Крайне важна и мотивация. Первое, что обсуждается с пациентами после выхода из тяжёлого состояния, — это их психологическое состояние.

"В данном случае сама по себе ситуация с медицинской точки зрения была крайне тяжёлой. Изначально те осложнения, с которыми пришлось бороться, и необходимость ампутации конечностей очень влияют не только на физическое состояние, но и на психологическое, что, соответственно, оказывает крайне сильное воздействие на сроки восстановления после подобных травм", — уточнил собеседник Лайфа.

Ортопед подчеркнул, что с точки зрения биомеханики восстановление после ампутации на уровне голени может произойти быстро ввиду особенностей строения нижней конечности.