"Я с вами": Роман Костомаров завел Telegram-канал и обратился к поклонникам

Фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров завёл телеграм-канал, где обратился в видеообращении к поклонникам.

"Всем привет. Теперь я и в телеграме. И это реально я и реально с вами", — сказал Костомаров.