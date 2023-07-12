"Я с вами": Роман Костомаров завел Telegram-канал и обратился к поклонникам
Роман Костомаров завел Telegram-канал и обратился к поклонникам
Фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров завёл телеграм-канал, где обратился в видеообращении к поклонникам.
Роман Костомаров завел Telegram-канал и обратился к поклонникам. Видео © t.me / Роман Костомаров
"Всем привет. Теперь я и в телеграме. И это реально я и реально с вами", — сказал Костомаров.
Спустя время фигурист опубликовал в телеграм-канале видео с тренировки, где занимается на велотренажёре.
Лайф сообщал, что в начале января 2023 года фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В процессе лечения у него развился сепсис. Это привело к тому, что врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы, а затем пришлось удалить и кисти. Костомарова выписали 6 июля, спустя 175 дней лечения. Через некоторое время он вернётся в больницу для протезирования рук. Недавно трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предложила Костомарову возглавить Федерацию фигурного катания России.
t.me / Роман Костомаров