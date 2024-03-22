В Израиле готовы вторгнуться в Рафах на границе с Египтом без помощи США
Нетаньяху: Израиль готов провести операцию в Рафахе даже без поддержки США
Израиль не собирается отказываться от своих планов о проведении военной операции в городе Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Армия еврейского государства готова войти туда даже без поддержки Соединённых Штатов, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
При этом политик подчеркнул, что Иерусалим благодарен Вашингтону за поддержку, которую тот оказывает на протяжении последних пяти месяцев в борьбе с ХАМАС. Израильский премьер-министр добавил, что признаёт необходимость эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.
"Но я также сказал, что у нас нет возможности победить ХАМАС, не войдя в Рафах и не уничтожив там остающиеся батальоны. И я ему сказал, что надеюсь, что мы сделаем это при поддержке США, но если придётся, то сделаем это в одиночку", — подчеркнул Нетаньяху по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном, который прибыл с визитом в Тель-Авив.
Накануне Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри назвал ошибкой возможную операцию ЦАХАЛ в Рафахе. США не станут её поддерживать, подчеркнул глава Госдепа.
Город Рафах находится на границе сектора Газа и Египта. При этом часть населённого пункта находится на территории африканского государства.
Напомним, в феврале Израиль анонсировал проведение военной операции в Рафахе. Нетаньяху тогда поручил завершить боевые действия до 10 марта. По его мнению, взятие этого города положит конец сопротивлению палестинского движения ХАМАС. Газета The Washington Post сообщала, что масштабы гуманитарной катастрофы в секторе Газа и чрезмерная израильская агрессия могут охладить отношения страны с США. Между тем СМИ сообщили, что еврейское государство и ХАМАС предложили компромиссы по прекращению огня в Газе.
Shutterstock / FOTODOM