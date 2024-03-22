В Израиле готовы вторгнуться в Рафах на границе с Египтом без помощи США

Израиль не собирается отказываться от своих планов о проведении военной операции в городе Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Армия еврейского государства готова войти туда даже без поддержки Соединённых Штатов, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

При этом политик подчеркнул, что Иерусалим благодарен Вашингтону за поддержку, которую тот оказывает на протяжении последних пяти месяцев в борьбе с ХАМАС. Израильский премьер-министр добавил, что признаёт необходимость эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.

"Но я также сказал, что у нас нет возможности победить ХАМАС, не войдя в Рафах и не уничтожив там остающиеся батальоны. И я ему сказал, что надеюсь, что мы сделаем это при поддержке США, но если придётся, то сделаем это в одиночку", — подчеркнул Нетаньяху по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном, который прибыл с визитом в Тель-Авив.