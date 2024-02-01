Байден ввёл санкции против евреев с Западного берега Иордана

Американский лидер Джо Байден подписал указ о санкциях к еврейским поселенцам, участвующим в насилии на Западном берегу реки Иордан. Об этом сказано в его заявлении, опубликованном Белым домом.

"Жестокость со стороны экстремистски настроенных поселенцев [достигла] недопустимых масштабов и представляет серьёзную угрозу миру, безопасности и стабильности на Западном берегу и в секторе Газа, в Израиле и в целом на Ближнем Востоке, национальной безопасности и внешней политике США", — отметил Байден.

На этом фоне вводится режим чрезвычайной ситуации. Указ же позволит администрации Соединённых Штатов вводить ограничения против подрывающих мир на Западном берегу.