Байден ввёл санкции против евреев с Западного берега Иордана
Байден подписал указ о санкциях против еврейских поселенцев на Западном берегу
Американский лидер Джо Байден подписал указ о санкциях к еврейским поселенцам, участвующим в насилии на Западном берегу реки Иордан. Об этом сказано в его заявлении, опубликованном Белым домом.
"Жестокость со стороны экстремистски настроенных поселенцев [достигла] недопустимых масштабов и представляет серьёзную угрозу миру, безопасности и стабильности на Западном берегу и в секторе Газа, в Израиле и в целом на Ближнем Востоке, национальной безопасности и внешней политике США", — отметил Байден.
На этом фоне вводится режим чрезвычайной ситуации. Указ же позволит администрации Соединённых Штатов вводить ограничения против подрывающих мир на Западном берегу.
Ранее газета Politico со ссылкой на американских чиновников сообщала, что власти США намерены ввести санкции против не менее четырёх человек, ответственных за поджоги, в которых погибли мирные жители Палестины, а также за нападения на мирных граждан.
Как сообщал Лайф, конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 7 октября 2023 года, когда члены палестинского движения вошли в пограничные районы соседнего государства, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Иерусалим в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 25 тысяч человек, в том числе много детей. А военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовали на Западном берегу Иордана свыше 6,25 тысячи палестинцев.
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