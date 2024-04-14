Первые иранские ракеты достигли Израиля, люди в панике бегут в бомбоубежища
В Иерусалиме прогремели мощные взрывы, в городе работают сирены
Первые запущенные Ираном баллистические ракеты достигли территории Израиля. По информации Times of Israel, в Иерусалиме гремят мощные взрывы. В городе звучит сирена ракетной опасности.
Первые иранские ракеты достигли Израиля, люди в панике бегут в бомбоубежища. Видео © X / chbmaiga / X / antiprogrecom
"Сирены и громкие взрывы звучат на севере и юге, а также в Иерусалиме и во многих городах на севере Западного берега после массового иранского беспилотного и ракетного нападения на Израиль", — передаёт газета.
В социальных сетях люди также делятся видео, на которых, как утверждается, отражены последствия иранского удара по еврейскому государству. Кроме того, распространяются кадры, на которых жители Израиля в панике бегут в бомбоубежища.
Напомним, что обострение отношений между Тель-Авивом и Тегераном произошло после авиаудара Израиля по иранской дипмиссии в Дамаске 1 апреля текущего года. Во время атаки погибли семь офицеров, в том числе два генерала. Президент Исламской Республики Эбрахим Раиси после этого заявил, что израильский удар не останется без ответа. 13 апреля стало известно об ответной атаке Ирана по объектам в Израиле. По информации СМИ, Тегеран выпустил сотни ударных дронов в сторону еврейского государства. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в этой связи заявил о готовности к нападению со стороны Ирана.
X / chbmaiga