Первые запущенные Ираном баллистические ракеты достигли территории Израиля. По информации Times of Israel, в Иерусалиме гремят мощные взрывы. В городе звучит сирена ракетной опасности.

Первые иранские ракеты достигли Израиля, люди в панике бегут в бомбоубежища. Видео © X / chbmaiga / X / antiprogrecom

"Сирены и громкие взрывы звучат на севере и юге, а также в Иерусалиме и во многих городах на севере Западного берега после массового иранского беспилотного и ракетного нападения на Израиль", — передаёт газета.