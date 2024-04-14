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13 апреля, 22:25

США выразили поддержку Израилю после сообщений об атаке Ирана

Белый дом: США выражают поддержку Израилю после сообщений об атаке Ирана

В Соединённых Штатах подтвердили, что Иран начал атаку на Израиль. Как заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, Вашингтон уже сообщил Израилю о своей поддержке.

"Иран начал воздушную атаку против Израиля", — говорится в сообщении.

По её словам, возможно, иранское нападение будет длиться несколько часов. Также чиновница сообщила, что действующий американский лидер Джо Байден и его команда поддерживают связь с израильскими властями, а также с другими партнёрами и союзниками.

"Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима", — заявила Уотсон.

Помимо того, представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон поддержит своих союзников в свете угроз со стороны Тегерана. Также Уотсон заявила, что глава США сегодня встретится со своей командой по нацбезопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

СМИ сообщают, что Иран запустил ракеты и сотни ударных дронов по Израилю
СМИ сообщают, что Иран запустил ракеты и сотни ударных дронов по Израилю

Ранее Life.ru писал, что в Израиле подтвердили появившиеся ранее в некоторых средствах массовой информации сообщения о том, что Иран запустил со своей территории беспилотные летательные аппараты. Об этом также рассказали иранские журналисты, сообщив, что запущенные с территории Исламской Республики дроны пересекли пространство Ирака.

Обложка ©

Unsplash / Suzy Brooks

Алексей Соловьёв
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