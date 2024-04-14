США выразили поддержку Израилю после сообщений об атаке Ирана

В Соединённых Штатах подтвердили, что Иран начал атаку на Израиль. Как заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, Вашингтон уже сообщил Израилю о своей поддержке.

"Иран начал воздушную атаку против Израиля", — говорится в сообщении.

По её словам, возможно, иранское нападение будет длиться несколько часов. Также чиновница сообщила, что действующий американский лидер Джо Байден и его команда поддерживают связь с израильскими властями, а также с другими партнёрами и союзниками.

"Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима", — заявила Уотсон.

Помимо того, представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон поддержит своих союзников в свете угроз со стороны Тегерана. Также Уотсон заявила, что глава США сегодня встретится со своей командой по нацбезопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.