США выразили поддержку Израилю после сообщений об атаке Ирана
Белый дом: США выражают поддержку Израилю после сообщений об атаке Ирана
В Соединённых Штатах подтвердили, что Иран начал атаку на Израиль. Как заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, Вашингтон уже сообщил Израилю о своей поддержке.
"Иран начал воздушную атаку против Израиля", — говорится в сообщении.
По её словам, возможно, иранское нападение будет длиться несколько часов. Также чиновница сообщила, что действующий американский лидер Джо Байден и его команда поддерживают связь с израильскими властями, а также с другими партнёрами и союзниками.
"Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима", — заявила Уотсон.
Помимо того, представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон поддержит своих союзников в свете угроз со стороны Тегерана. Также Уотсон заявила, что глава США сегодня встретится со своей командой по нацбезопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
Ранее Life.ru писал, что в Израиле подтвердили появившиеся ранее в некоторых средствах массовой информации сообщения о том, что Иран запустил со своей территории беспилотные летательные аппараты. Об этом также рассказали иранские журналисты, сообщив, что запущенные с территории Исламской Республики дроны пересекли пространство Ирака.
Unsplash / Suzy Brooks