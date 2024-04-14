Байден встретился с командой по нацбезопасности после атаки на Израиль
CNN: Байден обсудил с командой по нацбезопасности атаку Ирана на Израиль
Американский лидер Джо Байден. Обложка © Flickr / Whitehouse
Американский лидер Джо Байден встретился в Белом доме с командой по нацбезопасности, чтобы проконсультироваться на почве атаки Ирана по Израилю. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в администрации Штатов.
Более конкретных данных пока нет.
Напомним, в Израиле подтвердили появившиеся ранее в некоторых средствах массовой информации сообщения о том, что Иран запустил со своей территории беспилотные летательные аппараты. Об этом также рассказали иранские журналисты, сообщив, что запущенные с территории Исламской Республики дроны пересекли пространство Ирака. Как заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, Вашингтон уже сообщил Израилю о своей поддержке.