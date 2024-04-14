"Хезболла" запустила десятки ракет в штаб ПВО Израиля на Голанских высотах

Шиитское ливанское военизированное движение "Хезболла" атаковало израильские военные объекты на Голанских высотах. Как говорится в сообщении радикалов, эта атака была нанесена в ответ на удары "враждебного Израиля".

В сообщении утверждается, что члены "Хезболлы" произвели ракетный удар по расположенному там штабу противовоздушной обороны, принадлежащему еврейским военным. Также отмечается, что нападение произошло с применением десятков ракет.