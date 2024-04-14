"Хезболла" запустила десятки ракет в штаб ПВО Израиля на Голанских высотах
"Хезболла" нанесла ракетный удар по ПВО Израиля на Голанских высотах
Шиитское ливанское военизированное движение "Хезболла" атаковало израильские военные объекты на Голанских высотах. Как говорится в сообщении радикалов, эта атака была нанесена в ответ на удары "враждебного Израиля".
В сообщении утверждается, что члены "Хезболлы" произвели ракетный удар по расположенному там штабу противовоздушной обороны, принадлежащему еврейским военным. Также отмечается, что нападение произошло с применением десятков ракет.
Ранее Life.ru писал, что возможное решение Тель-Авива начать военную операцию против ливанской "Хезболлы" может обернуться для Израиля крайне неприятными последствиями. Некоторые политологи считают, что если премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху "ещё раз рискнёт", то в его стране не останется безопасной зоны.
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