Израиль закрыл воздушное пространство из-за атаки иранских беспилотников

Сообщается, что БПЛА из Ирана понадобится 7–9 часов, чтобы достичь территории Израиля. То есть это может произойти в промежутке от 02:30 до 05:00 14 апреля. В Kan уточнили, что не только Иран, но и другие страны запустили дроны в сторону еврейского государства. По данным радиостанции, в числе этих стран — Йемен.