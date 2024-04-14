Израиль закрыл воздушное пространство из-за атаки иранских беспилотников
Kan: Израиль закрыл воздушное пространство 14 апреля с 00:30 до 07:00
Воздушное пространство Израиля 14 апреля с 00:30 до 07:00 будет закрыто для международных и внутренних рейсов. Причиной стала иранская атака, передаёт радиостанция Kan.
Предварительно, запуск объектов Ираном в сторону Израиля. Видео © X / AliezzarWijaya1
Сообщается, что БПЛА из Ирана понадобится 7–9 часов, чтобы достичь территории Израиля. То есть это может произойти в промежутке от 02:30 до 05:00 14 апреля. В Kan уточнили, что не только Иран, но и другие страны запустили дроны в сторону еврейского государства. По данным радиостанции, в числе этих стран — Йемен.
Напомним, что обострение отношений между Тель-Авивом и Тегераном произошло после авиаудара Израиля по иранской дипмиссии в Дамаске 1 апреля текущего года. Во время атаки погибли семь офицеров, в том числе два генерала. Президент Исламской республики Эбрахим Раиси после этого заявил, что израильский удар не останется без ответа. 13 апреля стало известно об ответной атаке Ирана по объектам в Израиле. По информации СМИ, Тегеран выпустил сотни ударных дронов в сторону еврейского государства. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в этой связи заявил о готовности к нападению со стороны Ирана.
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