Рейсы авиакомпаний РФ в Иорданию, Ирак и Израиль приостановлены до снятия ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"В связи с выпуском авиационными властями NOTAM о закрытии воздушного пространства: Иордании — с 23:00 мск 13 апреля до 05:00 мск 14 апреля; Ирака — с 23:45 мск 13 апреля до 05:30 мск 14 апреля; Израиля — с 00:30 мск 14 апреля до 07:00 мск 14 апреля", — сказано в сообщении.