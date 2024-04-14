Рейсы авиакомпаний РФ в Иорданию, Ирак и Израиль приостановлены до снятия ограничений
Росавиация: Рейсы авиакомпаний РФ в Иорданию, Ирак и Израиль приостановлены
Рейсы авиакомпаний РФ в Иорданию, Ирак и Израиль приостановлены до снятия ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
"В связи с выпуском авиационными властями NOTAM о закрытии воздушного пространства: Иордании — с 23:00 мск 13 апреля до 05:00 мск 14 апреля; Ирака — с 23:45 мск 13 апреля до 05:30 мск 14 апреля; Израиля — с 00:30 мск 14 апреля до 07:00 мск 14 апреля", — сказано в сообщении.
Уточняется, что рейсы в вышеперечисленные страны приостановлены до снятия ограничений.
Как писал Life.ru, обострение отношений между Тель-Авивом и Тегераном произошло после авиаудара Израиля по иранской дипмиссии в Дамаске 1 апреля текущего года. Во время атаки погибли семь офицеров, в том числе два генерала. Президент Исламской республики Эбрахим Раиси после этого заявил, что израильский удар не останется без ответа. 13 апреля стало известно об ответной атаке Ирана по объектам в Израиле. По информации СМИ, Тегеран выпустил сотни ударных дронов в сторону еврейского государства.
Shutterstock / FOTODOM