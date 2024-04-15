Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 00:51

В США отчитались об уничтоженных иранских дронах при атаке на Израиль

Пентагон: Америка ликвидировала свыше 80 дронов при атаке Ирана на Израиль

Американские военные уничтожили свыше 80 дронов, а также шесть баллистических ракет во время атаки Ирана на Израиль, уточняет центральное командование Пентагона.

"Силы центрального командования при поддержке эсминцев европейского командования успешно уничтожили более 80 БПЛА и как минимум шесть баллистических ракет из Ирана и Йемена, нацеленных на Израиль", — сообщает командование.

Небензя назвал заседание СБ ООН по Ближнему Востоку парадом лицемерия
Небензя назвал заседание СБ ООН по Ближнему Востоку парадом лицемерия

Напомним, что Израиль уже вот-вот собирался ответить Ирану атакой, но его опередил звонок президента США Джо Байдена. Он убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не идти на эскалацию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров