В США отчитались об уничтоженных иранских дронах при атаке на Израиль
Пентагон: Америка ликвидировала свыше 80 дронов при атаке Ирана на Израиль
Американские военные уничтожили свыше 80 дронов, а также шесть баллистических ракет во время атаки Ирана на Израиль, уточняет центральное командование Пентагона.
"Силы центрального командования при поддержке эсминцев европейского командования успешно уничтожили более 80 БПЛА и как минимум шесть баллистических ракет из Ирана и Йемена, нацеленных на Израиль", — сообщает командование.
Напомним, что Израиль уже вот-вот собирался ответить Ирану атакой, но его опередил звонок президента США Джо Байдена. Он убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не идти на эскалацию.
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