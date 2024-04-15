В США отчитались об уничтоженных иранских дронах при атаке на Израиль

Американские военные уничтожили свыше 80 дронов, а также шесть баллистических ракет во время атаки Ирана на Израиль, уточняет центральное командование Пентагона.

"Силы центрального командования при поддержке эсминцев европейского командования успешно уничтожили более 80 БПЛА и как минимум шесть баллистических ракет из Ирана и Йемена, нацеленных на Израиль", — сообщает командование.