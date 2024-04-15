"В последний момент": Израиль решил повременить с ответом Ирану после звонка Байдена

Израиль был готов сразу же ответить Ирану атакой, однако отложил эту операцию, получив звонок от президента Америки Джо Байдена, сообщает телеканал "Кан 11".

Во время разговора Байден убеждал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не идти на эскалацию, считая победой уже само отражение воздушной атаки со стороны Ирана с минимальными потерями.

"Из-за звонка Байдена в последний момент отменили готовившуюся контратаку против Ирана", — передаёт телеканал.

Судя по всему, звонок Байдена действительно повлиял на развитие дальнейших событий, ведь большинство членов военно-политического кабинета высказались за немедленную реакцию. Теперь же Израилю предстоит определить, какими будут ответные действия и когда именно они будут осуществлены.