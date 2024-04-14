Америка отказалась помогать Израилю в ответе на атаку Ирана

США признаёт право Израиля на самооборону, но не будет участвовать в военной операции против Ирана, если такая планируется. Об этом заявил журналистам представитель Белого дома.

"Мы считаем, что у Израиля есть свобода действий, чтобы защищать себя… Это наша давняя политика, и она остаётся в силе. Однако нет, мы не думаем, что будем участвовать в подобных инициативах", — заявили в американской администрации.