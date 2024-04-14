Америка отказалась помогать Израилю в ответе на атаку Ирана
Белый дом: США не будут участвовать в ответной операции Израиля против Ирана
США признаёт право Израиля на самооборону, но не будет участвовать в военной операции против Ирана, если такая планируется. Об этом заявил журналистам представитель Белого дома.
"Мы считаем, что у Израиля есть свобода действий, чтобы защищать себя… Это наша давняя политика, и она остаётся в силе. Однако нет, мы не думаем, что будем участвовать в подобных инициативах", — заявили в американской администрации.
Чиновник добавил, что удар по территории Израиля был нанесён из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.
В ночь на 14 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии. Тегеран использовал ракеты и беспилотники. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 житель Израиля. В Иране подчёркивают, что атаковали только военные объекты и операцию уже завершили. Помимо того, в Тегеране заявили, что Израиль не смог перехватить ни одной из семи выпущенных гиперзвуковых ракет. В МИД России призвали стороны конфликта к сдержанности.
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