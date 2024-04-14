В Иране заявили о завершении военной операции против Израиля

Иран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля. Тегеран не планирует продолжать атаки, однако готов к дальнейшим действиям в случае необходимости. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил (ВС) Ирана Мохаммад Багери в эфире телеканала Press TV.

"Операция, с нашей точки зрения, завершилась. Но вооружённые силы готовы и будут действовать в случае необходимости", — указал глава Генштаба ВС Ирана.

Багери дополнил, что Иран через Посольство Швейцарии предупредил США о том, что американские базы станут военной целью, если Вашингтон поддержит ответный удар еврейского государства. Это будет восприниматься как акт агрессии, пояснил он. Кроме того, утверждается, что целью вооружённой операции были израильская авиационная база Неватим и информационный центр, который предоставлял информацию для операции против здания иранского консульства в Дамаске — на границе Израиля и Сирии.