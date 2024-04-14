В Иране заявили о завершении военной операции против Израиля
Глава Генштаба ВС Ирана: Операция "Правдивое обещание" против Израиля завершена
Иран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля. Тегеран не планирует продолжать атаки, однако готов к дальнейшим действиям в случае необходимости. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил (ВС) Ирана Мохаммад Багери в эфире телеканала Press TV.
"Операция, с нашей точки зрения, завершилась. Но вооружённые силы готовы и будут действовать в случае необходимости", — указал глава Генштаба ВС Ирана.
Багери дополнил, что Иран через Посольство Швейцарии предупредил США о том, что американские базы станут военной целью, если Вашингтон поддержит ответный удар еврейского государства. Это будет восприниматься как акт агрессии, пояснил он. Кроме того, утверждается, что целью вооружённой операции были израильская авиационная база Неватим и информационный центр, который предоставлял информацию для операции против здания иранского консульства в Дамаске — на границе Израиля и Сирии.
Вместе с тем операция Ирана против еврейского государства оказалась успешнее, чем предполагалось. Ракеты и дроны смогли преодолеть системы противоракетной обороны (ПРО) Израиля, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами. По его словам, реакция Ирана будет более суровой в ответ на любой агрессивный шаг со стороны еврейского государства. Салами также пояснил, что беспилотники и ракеты Ирана преодолели "предположительно мощную систему противовоздушной обороны Израиля".
Напомним, вечером 13 апреля Иран нанёс удар по территории Израиля с использованием ракет и дронов. В Тель-Авиве ранее уже утверждали, что перехватили 99% целей, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 человек. В Иране в свою очередь заявляют, что били только по военным объектам. При этом еврейское государство уже открыло воздушное пространство страны для авиации, которое было закрыто из-за угрозы атаки со стороны Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее заявил, что воздушная атака Ирана была полностью отбита.
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