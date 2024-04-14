В Израиле сообщили, что перехватили 99% "ответа" Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о том, что Иран запустил по территории еврейского государства более 200 ракет и беспилотников. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари передаёт портал Ynet.

"Большую часть из 200 беспилотников и ракет, которые были выпущены из Ирана по Израилю, удалось перехватить до того, как они достигли своей цели", — заявил военный, подчеркнув, что одна военная база получила незначительный ущерб.