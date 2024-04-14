В Израиле сообщили, что перехватили 99% "ответа" Ирана
ЦАХАЛ: Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников
Армия обороны Израиля сообщила о том, что Иран запустил по территории еврейского государства более 200 ракет и беспилотников. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари передаёт портал Ynet.
"Большую часть из 200 беспилотников и ракет, которые были выпущены из Ирана по Израилю, удалось перехватить до того, как они достигли своей цели", — заявил военный, подчеркнув, что одна военная база получила незначительный ущерб.
Помимо того, портал со ссылкой на других еврейских чиновников сообщил о том, что силы противовоздушной обороны ЦАХАЛ смогли перехватить 99% иранского "ответа". Также они заявили о том, что это первый удар Тегерана по территории Израиля и он требует решительного ответа, который "наступит в ближайшее время".
Напомним, вечером 13 апреля ЦАХАЛ сообщил о том, что Иран запустил в сторону Израиля беспилотные летательные аппараты. Впоследствии представители Армии обороны Израиля также подтвердили факт запуска Тегераном ракет в направлении еврейского государства. Стоит отметить, что в самой Исламской Республике эту атаку назвали успешной.
Х / Sina Toossi