Израильские врачи оказали помощь 31 человеку при атаке со стороны Ирана

Врачи Израиля помогли 31 человеку при ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом рассказали в пресс-службе израильской скорой помощи (MDA).

"После ночных сигналов тревоги бригады MDA были направлены для оказания помощи примерно 31 человеку, пострадавшему от чувства тревоги или по пути в убежища", — рассказали в скорой помощи.