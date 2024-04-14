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14 апреля, 03:56

Израильские врачи оказали помощь 31 человеку при атаке со стороны Ирана

MDA: Врачи Израиля помогли 31 человеку при атаке со стороны Ирана

Врачи Израиля помогли 31 человеку при ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом рассказали в пресс-службе израильской скорой помощи (MDA).

"После ночных сигналов тревоги бригады MDA были направлены для оказания помощи примерно 31 человеку, пострадавшему от чувства тревоги или по пути в убежища", — рассказали в скорой помощи.

Медики также сообщили, что во время атаки сильно пострадала девочка-бедуинка на юге Израиля.

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Напомним, что Иран вечером 13 апреля запустил в сторону Израиля беспилотники и ракеты, что впоследствии подтвердила израильская армия. Позже в Тель-Авиве сообщили, что перехватили 99% иранского "ответа". В дальнейшем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Тегерана по территории еврейского государства и призвал её немедленно прекратить.

Обложка ©

Unsplash / National Cancer Institute

Анатолий Симоненко
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