Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана по территории Израиля и призвал её немедленно прекратить. В распространённом его офисом заявлении указано, что "ни регион, ни мир не могут позволить себе ещё одну войну".

В сообщении Гутерриш указал, что крайне встревожен угрозой эскалации в регионе и призвал все стороны конфликта проявлять сдержанность, а также избегать действий, которые "могли бы привести к масштабным военным столкновениям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке".