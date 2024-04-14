Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль
Генсек ООН Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал её прекратить
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана по территории Израиля и призвал её немедленно прекратить. В распространённом его офисом заявлении указано, что "ни регион, ни мир не могут позволить себе ещё одну войну".
В сообщении Гутерриш указал, что крайне встревожен угрозой эскалации в регионе и призвал все стороны конфликта проявлять сдержанность, а также избегать действий, которые "могли бы привести к масштабным военным столкновениям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке".
"Я неоднократно подчёркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе ещё одной войну", — приводит офис Гутерриша его слова.
Об атаке Ирана по объектам в Израиле стало известно 13 апреля. По информации СМИ, Тегеран выпустил сотни ударных дронов и баллистических ракет в сторону еврейского государства. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в этой связи заявил о готовности к нападению со стороны Ирана. Корпус стражей революции Ирана (КСИР), в свою очередь, сообщил, что пуск дронов и ракет — это часть операции "Честное обещание" по "наказанию" Израиля. Напомним, 1 апреля Израилем был нанесён авиаудар по иранской дипмиссии в Дамаске. Во время атаки погибли семь офицеров, в том числе два генерала.