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14 апреля, 03:26

Байден связался с Нетаньяху, чтобы обсудить атаку Ирана на Израиль

Белый дом: Байден созвонился с Нетаньяху на фоне атаки Ирана

Глава США Джо Байден переговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, обсудив атаку Ирана на страну, заявили в пресс-службе Белого дома.

"Сегодня вечером президент Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", — пояснили в Белом доме.

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Напомним, что Иран вечером 13 апреля запустил в сторону Израиля беспилотники и ракеты, что впоследствии подтвердила израильская армия. Позже в Тель-Авиве сообщили, что перехватили 99% иранского "ответа". В дальнейшем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Тегерана по территории еврейского государства и призвал её немедленно прекратить.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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