Байден связался с Нетаньяху, чтобы обсудить атаку Ирана на Израиль
Белый дом: Байден созвонился с Нетаньяху на фоне атаки Ирана
Глава США Джо Байден переговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, обсудив атаку Ирана на страну, заявили в пресс-службе Белого дома.
"Сегодня вечером президент Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", — пояснили в Белом доме.
Напомним, что Иран вечером 13 апреля запустил в сторону Израиля беспилотники и ракеты, что впоследствии подтвердила израильская армия. Позже в Тель-Авиве сообщили, что перехватили 99% иранского "ответа". В дальнейшем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Тегерана по территории еврейского государства и призвал её немедленно прекратить.
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