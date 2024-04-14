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14 апреля, 02:48

В Иране сочли завершённым ответный удар по Израилю

Постпредство Ирана при ООН: Атаку на Израиль можно считать завершённым ответом

Произошедшее вечером 13 апреля нападение Ирана на Израиль можно считать завершённым ответом Тегерана на удар властей еврейского государства по объектам иранской дипмиссии в Сирии. Информация об этом была опубликована на странице постоянного представительства Ирана при ООН в социальной сети Х.

"Данный вопрос можно считать завершённым", — говорится в сообщении.

Помимо того, иранские дипломаты сослались на 51 статью Устава ООН, касающуюся законной обороны. Они сообщили, что случившаяся накануне атака была ответом на агрессию Израиля. Также в послании утверждается, что, если Тель-Авив совершит ещё одну ошибку, ответ Тегерана будет значительно более суровым.

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Напомним, что Иран вечером 13 апреля запустил в сторону Израиля беспилотники и ракеты, что впоследствии подтвердила израильская армия. Позже в Тель-Авиве сообщили, что перехватили 99% иранского "ответа". В дальнейшем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Тегерана по территории еврейского государства и призвал её немедленно прекратить.

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Алексей Соловьёв
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