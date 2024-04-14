В Иране сочли завершённым ответный удар по Израилю

Произошедшее вечером 13 апреля нападение Ирана на Израиль можно считать завершённым ответом Тегерана на удар властей еврейского государства по объектам иранской дипмиссии в Сирии. Информация об этом была опубликована на странице постоянного представительства Ирана при ООН в социальной сети Х.

Помимо того, иранские дипломаты сослались на 51 статью Устава ООН, касающуюся законной обороны. Они сообщили, что случившаяся накануне атака была ответом на агрессию Израиля. Также в послании утверждается, что, если Тель-Авив совершит ещё одну ошибку, ответ Тегерана будет значительно более суровым.