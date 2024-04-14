Израиль запросил срочное заседание СБ ООН после атаки Ирана

Израиль запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН после произошедшего вечером 13 апреля нападения Ирана. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил постоянный представитель еврейского государства при Всемирной организации Гилад Эрдан.

В своём сообщении он говорит о том, что уже направил срочное письмо по этому поводу постпреду Мальты при ООН Ванессе Фрезьер, чья страна в апреле выполняет функции председателя СБ. По его словам, он призвал организацию провести экстренное заседание, осудить действия Ирана, а также признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.