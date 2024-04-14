Израиль запросил срочное заседание СБ ООН после атаки Ирана
Израиль запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН после произошедшего вечером 13 апреля нападения Ирана. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил постоянный представитель еврейского государства при Всемирной организации Гилад Эрдан.
В своём сообщении он говорит о том, что уже направил срочное письмо по этому поводу постпреду Мальты при ООН Ванессе Фрезьер, чья страна в апреле выполняет функции председателя СБ. По его словам, он призвал организацию провести экстренное заседание, осудить действия Ирана, а также признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.
"Иранское нападение представляет собой серьёзную угрозу глобальному миру и безопасности, и я ожидаю, что Совет будет использовать все средства для принятия конкретных мер против Ирана", — заявил дипломат.
Вечером 13 апреля представители Армии обороны Израиля подтвердили запуск Ираном беспилотных летательных аппаратов в сторону еврейского государства. Впоследствии в ЦАХАЛ сообщили также о запуске иранских ракет, которые вызвали у прячущихся в бомбоубежища местных жителей панику. Стоит отметить, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже осудил атаку Ирана по территории Израиля и призвал её немедленно прекратить.
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