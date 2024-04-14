Миссия Ирана в ООН объяснилась за атаку на Израиль
Миссия Ирана ООН: Атака на Израиль обусловлена правом на самооборону
Атака Тегерана на Израиль — это абсолютно законное действие в соответствии со статьёй Устава ООН о праве на самооборону. Об этом миссия Ирана в организации заявила на странице в соцсети X.
"Военные действия Ирана были совершены в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, связанной с законной самообороной, и были ответом на агрессию сионистского режима на наши дипломатические объекты в Дамаске", — указано в заявлении.
Кроме того, в иранской миссии сообщили, что в случае "ещё одной ошибки" Израиля Иран поступит значительно жёстче.
Life.ru писал, что об атаке Ирана по объектам в Израиле стало известно 13 апреля. По информации СМИ, Тегеран выпустил сотни ударных дронов и баллистических ракет в сторону еврейского государства. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в этой связи заявил о готовности к нападению со стороны Ирана. Корпус стражей революции Ирана (КСИР), в свою очередь, сообщил, что пуск дронов и ракет — это часть операции "Честное обещание" по "наказанию" Израиля. Напомним, 1 апреля Израилем был нанесён авиаудар по иранской дипмиссии в Дамаске. Во время атаки погибли семь офицеров, в том числе два генерала.
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