Миссия Ирана в ООН объяснилась за атаку на Израиль

Атака Тегерана на Израиль — это абсолютно законное действие в соответствии со статьёй Устава ООН о праве на самооборону. Об этом миссия Ирана в организации заявила на странице в соцсети X.

"Военные действия Ирана были совершены в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, связанной с законной самообороной, и были ответом на агрессию сионистского режима на наши дипломатические объекты в Дамаске", — указано в заявлении.