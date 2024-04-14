Израиль открыл воздушное пространство страны для авиации, которое было закрыто из-за угрозы атаки со стороны Ирана. Об этом заявило Управление аэропортов еврейского государства.

Аэропорт имени Бен-Гуриона уже возобновил работу. Ночью его закрывали на несколько часов. Также уточняется, что расписание в аэропорту имени Бен-Гуриона претерпит изменения. Пассажиров просят сверяться с последними данными о рейсах на сайтах авиакомпаний и воздушной гавани.