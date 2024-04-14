Израиль открыл воздушное пространство
Израиль открыл воздушное пространство страны для авиации, которое было закрыто из-за угрозы атаки со стороны Ирана. Об этом заявило Управление аэропортов еврейского государства.
Аэропорт имени Бен-Гуриона уже возобновил работу. Ночью его закрывали на несколько часов. Также уточняется, что расписание в аэропорту имени Бен-Гуриона претерпит изменения. Пассажиров просят сверяться с последними данными о рейсах на сайтах авиакомпаний и воздушной гавани.
Напомним, что Иран вечером 13 апреля запустил в сторону Израиля беспилотники и ракеты, что впоследствии подтвердила израильская армия. Позже в Тель-Авиве сообщили, что перехватили 99% иранского "ответа". В дальнейшем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Тегерана по территории еврейского государства и призвал её немедленно прекратить. Известно, что к израильским врачам обратился как минимум 31 человек. В Иране позже заявили, что наносили удары только по военным объектам Израиля.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI