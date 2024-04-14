В Иране заявили, что наносили удары только по военным объектам Израиля
Все цели на территории Израиля, ночью подвергшиеся атаке со стороны Ирана, были военными. Об этом сообщает иранский государственный телеканал Press TV.
Подробностей не приводится. А агентство IRNA сообщало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) назвал атаку с помощью дронов и ракет по Израилю "успешной". Как уточнятся, пуск БПЛА и ракет является частью операции "Правдивое обещание" по "наказанию" Израиля.
"Все цели операции "Правдивое обещание" являлись израильскими военными объектами", — сказано в сообщении агентства.
Напомним, вечером 13 апреля Иран ударил по территории Израиля с помощью беспилотников и ракет. В Тель-Авиве утверждают, что перехватили 99% целей. Известно, что к израильским врачам обратились как минимум 31 человек. Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку.
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