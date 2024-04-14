Масштабный удар Ирана по территории Израиля: что известно

Вечером 13 апреля стало известно о начале атаки Ирана по территории Израиля. Изначально сообщалось о десятках выпущенных Тегераном ударных дронов в сторону еврейского государства, однако позже появились сообщения, что их число может исчисляться в сотнях. Life.ru собрал актуальную информацию о данной атаке к этому часу.

Первые выпущенные Ираном ракеты достигли территории Израиля около двух часов ночи. Израильская газета Times of Israel заявила, что сирены и громкие взрывы прозвучали на севере и юге, а также в Иерусалиме и во многих городах на севере Западного берега. В социальных сетях появились кадры, на которых жители Израиля в панике бегут в бомбоубежища на фоне ракетных ударов.