Масштабный удар Ирана по территории Израиля: что известно
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила иранские баллистические ракеты над мусульманской мечетью Аль-Акса в Храмовой горе в Иерусалиме. Обложка © X / YosephHaddad
Вечером 13 апреля стало известно о начале атаки Ирана по территории Израиля. Изначально сообщалось о десятках выпущенных Тегераном ударных дронов в сторону еврейского государства, однако позже появились сообщения, что их число может исчисляться в сотнях. Life.ru собрал актуальную информацию о данной атаке к этому часу.
Отношения между Израилем и Ираном достигли острой фазы после удара ЦАХАЛ по иранскому консульству в Дамаске. Атака была совершена шестью ракетами с использованием истребителей F-35. Как стало известно, атака унесла жизни 11 человек, в том числе семи офицеров КСИР. Сообщалось, что среди погибших был командующий подразделением иранского КСИР Мохаммад Реза Захеди. Президент Исламской Республики Эбрахим Раиси после этого заявил, что израильский удар по Консульству Ирана в Дамаске не останется без ответа.
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила иранские баллистические ракеты над мусульманской мечетью Аль-Акса в Храмовой горе в Иерусалиме. Видео © X / YosephHaddad
Первые сообщения о начале атаки Ирана по объектам в Израиле появились 13 апреля. Изначально утверждалось, что Тегеран выпустил десятки БПЛА в сторону еврейского государства, позже стало известно, что их число может достигать нескольких сотен. По информации местных СМИ, Иран использовал для удара не только ударные дроны, но и баллистические ракеты. В ЦАХАЛ утверждают, что Иран атаковал Израиль с применением более 200 ракет и беспилотников, и практически все они были перехвачены.
После иранского удара решение закрыть воздушное пространство приняли в Израиле, Ливане, Ираке, Иордании, Йемене и Египте. Рейсы авиакомпаний РФ в Иорданию, Ирак и Израиль были приостановлены до снятия ограничений. Также "Аэрофлот" перенёс вылет ряда рейсов в Египет и ОАЭ.
Первые выпущенные Ираном ракеты достигли территории Израиля около двух часов ночи. Израильская газета Times of Israel заявила, что сирены и громкие взрывы прозвучали на севере и юге, а также в Иерусалиме и во многих городах на севере Западного берега. В социальных сетях появились кадры, на которых жители Израиля в панике бегут в бомбоубежища на фоне ракетных ударов.
Информацию об атаке подтвердили как в Иране, так и в Израиле. Корпус стражей революции Ирана (КСИР) назвал её успешной и заявил, что запуск дронов и ракет — часть операции "Честное обещание" по "наказанию" Израиля. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху также сообщил, что еврейское государство много лет готовится к прямому военному столкновению с Тегераном. Не заставила себя ждать реакция со стороны Вашингтона, где поспешили сообщить Израилю о своей поддержке. Американский лидер Джо Байден в этой связи провёл консультации с командой по нацбезопасности.
Кроме Байдена, удары Ирана по Израилю осудили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, канцлер Германии Олаф Шольц, глава МИД республики Анналена Бербок, канцлер Австрии Карл Нехаммер, и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, а также глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя ситуацию, сообщил, что обострение конфликта между Израилем и Ираном может привести к новому острейшему ближневосточному кризису. Тем временем миссия Ирана в ООН пояснила, что атака Тегерана на Израиль — это абсолютно законное действие в соответствии со статьёй Устава ООН о праве на самооборону.
На данный момент официально не сообщалось об ущербе, нанесённом в результате операции КСИР. По оценкам американских чиновников, он будет "относительно ограниченным". По информации пресс-службы Скорой помощи Израиля (MDA), медики минувшей ночью помогли 31 человеку, пострадавшему "от чувства тревоги или по пути в убежища". Между тем постпредство Ирана при ООН заявило, что ответный удар по Израилю можно считать завершённым. Стоит отметить, что атака длилась более пяти часов.