СМИ рассказали, сколько БПЛА и ракет выпустил Иран по Израилю

Иран атаковал Израиль с помощью 185 беспилотных летательных аппаратов. Как пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных израильских чиновников, иранские военные также применили в этом нападении 146 различных ракет.

Помимо того, в материале утверждается, что некоторые из пусков были совершены с территорий Ирака и Йемена, несмотря на то что большая часть из них осуществлялась из Ирана. Также чиновники сообщили, что Тегеран в то же время использовал 110 ракет класса "земля – земля".