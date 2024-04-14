СМИ рассказали, сколько БПЛА и ракет выпустил Иран по Израилю
NYT: Иран выпустил по Израилю 185 БПЛА и 146 ракет, в том числе 36 крылатых
Иран атаковал Израиль с помощью 185 беспилотных летательных аппаратов. Как пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных израильских чиновников, иранские военные также применили в этом нападении 146 различных ракет.
"Два израильских чиновника заявили, что Иран выпустил 185 дронов и 36 крылатых ракет", — говорится в сообщении.
Помимо того, в материале утверждается, что некоторые из пусков были совершены с территорий Ирака и Йемена, несмотря на то что большая часть из них осуществлялась из Ирана. Также чиновники сообщили, что Тегеран в то же время использовал 110 ракет класса "земля – земля".
Напомним, вечером 13 апреля ЦАХАЛ сообщил о том, что Иран запустил в сторону Израиля беспилотные летательные аппараты. Впоследствии представители Армии обороны Израиля также подтвердили факт запуска Тегераном ракет в направлении еврейского государства. Помимо того, сотрудники оборонного ведомства еврейского государства сообщили, что военнослужащие Исламской Республики запустили более 200 ракет и беспилотников. После этого Тель-Авив запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН, а главы западных стран, а также внешнеполитические ведомства осудили Иран за атаку, поддержав Израиль.
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