Полянский предрёк новый ближневосточный кризис из-за конфликта Ирана с Израилем
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал случившуюся в ночь на 14 апреля атаку Ирана на Израиль. Как написал дипломат в своём телеграм-канале, обострение этого конфликта может привести к новому ближневосточному кризису.
В своём посте первый заместитель постпреда РФ при Всемирной организации подчеркнул, что в связи с произошедшей атакой в Совбезе ООН назначено срочное заседание. В то же время в СБ распространено два письма от обеих сторон – участниц конфликта. В одном Тель-Авив сообщает про нарушение Тегераном Устава ООН, а в другом Иран напоминает о своём праве на самооборону.
"В общем, теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Всё зависит от следующих шагов вовлечённых сторон или их отсутствия", — заключил Полянский.
Ранее Life.ru писал, что постоянное представительство Ирана при ООН сообщило, что произошедшую атаку на Израиль можно считать завершённым ответом Тегерана на удар властей еврейского государства по объектам иранской дипмиссии в Сирии. Там подчеркнули, что данная атака — это абсолютно законное действие в соответствии со статьёй Устава ООН о праве на самооборону.
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