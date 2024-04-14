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14 апреля, 02:58

Страны Запада коллективно осудили атаку Ирана на Израиль

Главы западных стран, а также внешнеполитические ведомства осудили Иран за атаку, поддержав Израиль. Подобную позицию обозначили в соцсетях канцлер Германии Олаф Шольц, глава МИД республики Анналена Бербок, канцлер Австрии Карл Нехаммер, а также исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.

Кроме того, Израиль поддержали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и канцелярия президента Аргентины Хавьера Милея. Позицию осуждения в соцсети X принял и глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль", — подчеркнул Боррель.

По его словам, речь идёт о беспрецедентной эскалации и серьёзной угрозе региональной безопасности.

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Напомним, что вечером 13 апреля представители Армии обороны Израиля подтвердили запуск Ираном беспилотных летательных аппаратов в сторону еврейского государства. Впоследствии в ЦАХАЛ сообщили также о запуске иранских ракет, которые вызвали у прячущихся в бомбоубежища местных жителей панику. Стоит отметить, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже осудил атаку Ирана по территории Израиля и призвал её немедленно прекратить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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