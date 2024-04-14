Страны Запада коллективно осудили атаку Ирана на Израиль

Главы западных стран, а также внешнеполитические ведомства осудили Иран за атаку, поддержав Израиль. Подобную позицию обозначили в соцсетях канцлер Германии Олаф Шольц, глава МИД республики Анналена Бербок, канцлер Австрии Карл Нехаммер, а также исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.

Кроме того, Израиль поддержали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и канцелярия президента Аргентины Хавьера Милея. Позицию осуждения в соцсети X принял и глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль", — подчеркнул Боррель.