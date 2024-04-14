"Аэрофлот" переносит вылет рейсов в Египет и ОАЭ

Представители авиакомпании "Аэрофлот" сообщили о том, что вылеты в Египет и ОАЭ будут перенесены. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В сообщении говорится, что будут задержаны рейсы в Хургаду, вылетающие из Санкт-Петербурга и Москвы. Помимо того, аналогичные проблемы будут ожидать пассажиров, которые собирались вылететь из столицы в Дубай, Абу-Даби и Шарм-эш-Шейх. Предполагается, что эта задержка коснётся семи рейсов.