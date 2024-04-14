"Аэрофлот" переносит вылет рейсов в Египет и ОАЭ
"Аэрофлот" переносит вылет рейсов в Египет и ОАЭ из-за событий на Ближнем Востоке
Представители авиакомпании "Аэрофлот" сообщили о том, что вылеты в Египет и ОАЭ будут перенесены. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
В сообщении говорится, что будут задержаны рейсы в Хургаду, вылетающие из Санкт-Петербурга и Москвы. Помимо того, аналогичные проблемы будут ожидать пассажиров, которые собирались вылететь из столицы в Дубай, Абу-Даби и Шарм-эш-Шейх. Предполагается, что эта задержка коснётся семи рейсов.
"Обратные рейсы также будут выполнены с задержкой. "Аэрофлот" просит пассажиров следить за обновлениями информации на онлайн-табло вылетов", — сообщили представители авиакомпании журналистам, уточнив, что пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены всем в соответствии с установленными правилами.
Ранее Life.ru со ссылкой на Росавиацию писал, что рейсы российских авиакомпаний в Иорданию, Ирак и Израиль приостановлены до снятия ограничений. Это решение было принято после очередного обострения отношений между Израилем и Ираном, которое произошло вечером 13 апреля.
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