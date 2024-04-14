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14 апреля, 06:17

Иранские ударные дроны и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, пишут СМИ

N12: Иранские дроны и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля

Иранские удары и крылатые ракеты так и не смогли достичь Израиля, утверждает израильский телеканал N12. По его данным, всего в атаке задействовали более 300 дронов, около сотни баллистических и 30 крылатых ракет. Более того, в отражении удара участие также принимали американские, британские и иорданские войска.

"Ни один дрон или крылатая ракета не проникли на израильскую территорию", — подчёркивается в сообщении.

Телеканал CNN уточняет, что ВС США сбили более 70 беспилотников и как минимум три баллистические ракеты. Другие СМИ пишут, что десять баллистических ракет всё же преодолели эшелонированную ПВО и достигли цели, повредив инфраструктуру на авиабазе в южной части Израиля.

Масштабный удар Ирана по территории Израиля: что известно
Масштабный удар Ирана по территории Израиля: что известно

Напомним, вечером 13 апреля Иран нанёс удар по территории Израиля с использованием ракет и беспилотников. В Тель-Авиве утверждают, что перехватили 99% целей, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 человек. В Иране в свою очередь заявляют, что били только по военным объектам.

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ТАСС / Zuma

Матвей Константинов
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