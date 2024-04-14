Иранские ударные дроны и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, пишут СМИ

Иранские удары и крылатые ракеты так и не смогли достичь Израиля, утверждает израильский телеканал N12. По его данным, всего в атаке задействовали более 300 дронов, около сотни баллистических и 30 крылатых ракет. Более того, в отражении удара участие также принимали американские, британские и иорданские войска.

"Ни один дрон или крылатая ракета не проникли на израильскую территорию", — подчёркивается в сообщении.