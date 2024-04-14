Иранские ударные дроны и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, пишут СМИ
N12: Иранские дроны и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля
Иранские удары и крылатые ракеты так и не смогли достичь Израиля, утверждает израильский телеканал N12. По его данным, всего в атаке задействовали более 300 дронов, около сотни баллистических и 30 крылатых ракет. Более того, в отражении удара участие также принимали американские, британские и иорданские войска.
"Ни один дрон или крылатая ракета не проникли на израильскую территорию", — подчёркивается в сообщении.
Телеканал CNN уточняет, что ВС США сбили более 70 беспилотников и как минимум три баллистические ракеты. Другие СМИ пишут, что десять баллистических ракет всё же преодолели эшелонированную ПВО и достигли цели, повредив инфраструктуру на авиабазе в южной части Израиля.
Напомним, вечером 13 апреля Иран нанёс удар по территории Израиля с использованием ракет и беспилотников. В Тель-Авиве утверждают, что перехватили 99% целей, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 человек. В Иране в свою очередь заявляют, что били только по военным объектам.
ТАСС / Zuma