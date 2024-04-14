Нетаньяху заявил, что Израиль отразил воздушную атаку Ирана

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о перехвате 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов. По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Иран запустил в сторону Израиля 170 беспилотников, ни один из них не достиг границ страны. Сбивали их военные Израиля вместе с союзниками. Кроме того, Иран выпустил по Израилю 30 крылатых ракет, причём 25 из них удалось перехватить.Также Хагари утверждал, что Иран ударил по Израилю 120 баллистическими ракетами. Некоторые из них преодолели систему ПРО Израиля и долетели до авиабазы Неватим. Военному объекту был причинён незначительный ущерб. При этом некоторые БПЛА и ракеты были запущены по Израилю со стороны Ирака и Йемена, но в воздушное пространство еврейского государства они не проникли.