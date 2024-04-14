Нетаньяху заявил, что Израиль отразил воздушную атаку Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что воздушная атака Ирана отбита. Глава правительства еврейского государства также пообещал победу совместными усилиями.
"Мы перехватили, мы остановили, вместе мы победим", — написал он в соцсетях.
В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что страна успешно отразила основную часть иранской атаки, но эта кампания ещё не окончена. В связи с этим он призвал израильтян сохранять повышенную бдительность.
"Мы должны быть готовы к любому сценарию. Вместе с тем мы предотвратили самую значительную волну [атаки] и сделали это успешно", — сказал министр.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о перехвате 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов. По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Иран запустил в сторону Израиля 170 беспилотников, ни один из них не достиг границ страны. Сбивали их военные Израиля вместе с союзниками. Кроме того, Иран выпустил по Израилю 30 крылатых ракет, причём 25 из них удалось перехватить.Также Хагари утверждал, что Иран ударил по Израилю 120 баллистическими ракетами. Некоторые из них преодолели систему ПРО Израиля и долетели до авиабазы Неватим. Военному объекту был причинён незначительный ущерб. При этом некоторые БПЛА и ракеты были запущены по Израилю со стороны Ирака и Йемена, но в воздушное пространство еврейского государства они не проникли.
Напомним, вечером 13 апреля Иран нанёс удар по территории Израиля с использованием ракет и беспилотников. В Тель-Авиве ранее уже утверждали, что перехватили 99% целей, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 человек. В Иране в свою очередь заявляют, что били только по военным объектам. При этом Израиль уже открыл воздушное пространство страны для авиации, которое было закрыто из-за угрозы атаки со стороны Ирана.
ТАСС / AP / Abir Sultan