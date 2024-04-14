"Призываем все стороны к сдержанности": МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль

"Призываем все вовлечённые стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали", — говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что неоднократно предупреждали: неурегулированность многочисленных кризисов в регионе, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряжённости. Там также призвали граждан РФ, находящихся в Израиле и соседних странах, следить за рекомендациями дипведомства и российских загранучреждений. Вместе с тем в МИД обратили внимание на то, что Совбез ООН не смог дать адекватную реакцию на удар по консульству Ирана в Сирии из-за позиции его западных членов.