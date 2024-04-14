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14 апреля, 09:32

"Призываем все стороны к сдержанности": МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль

МИД РФ призвал к сдержанности стороны конфликта на фоне атаки на Израиль

Запуск иранской ракеты по территории Израиля. Обложка © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Запуск иранской ракеты по территории Израиля. Обложка © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Российская сторона призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности, заявили в МИД РФ, комментируя ночной иранский удар по Израилю. Ведомство выразило крайнюю озабоченность очередной эскалацией в регионе.

"Призываем все вовлечённые стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали", — говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что неоднократно предупреждали: неурегулированность многочисленных кризисов в регионе, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряжённости. Там также призвали граждан РФ, находящихся в Израиле и соседних странах, следить за рекомендациями дипведомства и российских загранучреждений. Вместе с тем в МИД обратили внимание на то, что Совбез ООН не смог дать адекватную реакцию на удар по консульству Ирана в Сирии из-за позиции его западных членов.

Иранские ударные дроны и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, пишут СМИ
Иранские ударные дроны и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, пишут СМИ

Напомним, вечером 13 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля. Тегеран использовал ракеты и беспилотники. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 человек. В Иране подчёркивают, что били только по военным объектам и, более того, уже завершили военную операцию.

Матвей Константинов
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