Иран заявил, что выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет

Ни одна из семи иранских гиперзвуковых ракет, выпущенных по территории Израиля в ночь на 14 апреля, не была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

"По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим. Ни одна ракета не была перехвачена Израилем", — говорится в сообщении телеканала.