Иран заявил, что выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет
Press TV: Израиль не смог перехватить ни одной иранской гиперзвуковой ракеты
Ни одна из семи иранских гиперзвуковых ракет, выпущенных по территории Израиля в ночь на 14 апреля, не была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.
"По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим. Ни одна ракета не была перехвачена Израилем", — говорится в сообщении телеканала.
В ночь на 14 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии. Тегеран использовал ракеты и беспилотники. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 житель Израиля. В Иране подчёркивают, что атаковали только военные объекты и операцию уже завершили. По официальным данным ЦАХАЛ, ПВО перехватила 99% из почти 300 целей. В МИД России призвали стороны конфликта к сдержанности.
Напомним, что иранская атака стала ответом на израильский удар по Консульству Ирана в Сирии 1 апреля. Жертвами атаки тогда стали 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР.
TACC / EPA