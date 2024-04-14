Израиль намерен ответить на атаку Ирана, пишут СМИ

Израильские власти планируют ответить на атаку Ирана, но, в каком масштабе, пока неясно. Об этом американскому телеканалу CNN сообщил израильский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, варианты ответа будут обсуждать сегодня, 14 апреля, на заседании военного кабинета министров Израиля. Власти страны подчёркивают, что Тель-Авив ответит на атаку Тегерана в подходящее время и подходящим образом. Как пишет издание Axios, которое ссылается на высокопоставленного сотрудника Белого дома, президент США Джо Байден в ходе вчерашнего телефонного разговора уже предупредил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, что Америка не будет участвовать в ответном ударе по Ирану и не станет поддерживать подобные операции.

Вместе с тем глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, что Тегеран не планирует новых операций против Израиля, если только Ирану не придётся отвечать на новую агрессию.